Grande Fratello Vip, il malessere di Antonella Fiordelisi: "Basta! Non è bello quando una non sta bene”

Antonella Fiordelisi, tre le grandi protagoniste della settima edizione del Gf Vip, sbotta su Twitter e dice addio al social

Antonella Fiordelisi, tra le grandi protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, uscita dalla Casa di Cinecittà ha continuato ad essere attivissima sui social, mantenendo un rapporto legame costante con i sui fan, sia attraverso Instagram che Twitter, dopo l'hashtag dei Donnalisi è quasi ogni giorni in tendenza sulla piattaforma.

Ieri, tuttavia, l'influencer campana, ha manifestato un certo malessere per poi decidere di dire addio a Twitter." Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi“. ha scritto Antonella in seguito all'incontro con alcuni fan che l'hanno sostenuta nel corso di un evento. Poco dopo, le parole della Fiordelisi hanno spiazzato tutti. Non solo l'ex gieffina ha deciso di prendersi una pausa dai social ma ha anche confessato di non vivere un bel momento:

"Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter"

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023

