Grande Fratello Vip, il fratello di Giaele De Donà smaschera pubblicamente Signorini: ''Mi ha fermato quando stavo per...''

Matthias, il fratello minore di Giaele De Donà, lancia una pesante accusa al presentatore del Grande Fratello Vip.

Mentre nella casa del Grande Fratello Vip sta succedendo un po’ di tutto tra discussioni feroci, persone che quasi vengono alle mani pur di imporre il loro pensiero e sceneggiate degne della più fantasiosa soap, Matthias De Donà ha deciso di rivelare alcuni retroscena della sorpresa fatta alla sorella in puntata. Il giovane ha lanciato accuse ad Alfonso Signorini, parlando poi del risultato del televoto che ha visto Antonella Fiordelisi trionfare come preferita.

Grande Fratello Vip, il fratello di Giaele smaschera il televoto truccato?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha ricevuto la sorpresa del fratello minore Matthias che l’ha rassicurata sulla famiglia e sul marito Bradford Beck, del quale non ha notizie ormai da diverse settimane sebbene abbia preso le distanze da Antonino Spinalbese come il consorte si sarebbe auspicato. Il giovane, volto della serie Netflix Summer Job, ha assistito all’elezione di Antonella Fiordelisi come preferita al televoto, rimanendo scioccato come la quasi totalità del popolo di Twitter.

Sulla nota piattaforma è in trend l’hashtag che grida al televoto truccato come quello che vorrebbe Antonella, venuta quasi alle mani con Oriana Marzoli, fuori dalla casa del Gf Vip. A proposito del suo intervento durante la diretta del reality show di Canale 5, Matthias ha rivelato che avrebbe voluto dire alcune cose alla sorella ma gli è stato in qualche modo impedito da Alfonso Signorini, che l’ha immediatamente zittito.

“Penso che sia meglio avere meno contenuti, ma gente di qualità e che questo possa far bene al pubblico italiano. Poi la cosa più squallida non sono i bot, ma che Antonella si basa su informazioni false create grazie ai soldi del papi. Lei è viziata, ma non è colpa sua, ma piuttosto dell’esempio che ha ricevuto crescendo […] Stavo facendo un giretto su Instagram e Twitter e ho visto delle cose. Mi spiace perché certe cose avrei voluto dirle a mia sorella al GF Vip, ma il mitico Fonzie (Alfonso Signorini ndr.) mi ha voluto fermare prima […] Questa è una cosa ridicola, così com’è ridicolo il fatto che lei ha vinto il televoto contro Oriana Marzoli lunedì scorso. Volevo ricordarvi che ‘Fuori Antonella’ è intendenza da ben due settimane”, riporta Biccy.

Matthias non ha peli sulla lingua e lancia frecciatine al Gf Vip e alla vittoria di Antonella. Mentre il padre della schermitrice si spertica sui social per difendere la sua adorata figlia, i telespettatori attendono che il Codacons faccia loro sapere se ha intenzione o meno di indagare sul presunto televoto truccato.

