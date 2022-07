Grande Fratello Vip, il fidanzato di Guenda Goria punge Selvaggia Roma dopo l'annuncio della sua gravidanza

Gossip TV

La replica di Mirko Gancitano dopo che la Roma aveva attaccato l'ex gieffina per aver condiviso la notizia dell'aborto.

Nei giorni scorsi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria, ha raccontato di un aver subito due interventi urgenti in ospedale a seguito di una gravidanza extrauterina.

Grande Fratello Vip, il fidanzato di Guenda Goria atttacca Selvaggia Roma dopo l'annuncio della sua gravidanza

Tanta paura per la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria che ha condiviso con tutti questi momenti dolorosi a seguito di un problema comune per molte donne: l'endometriosi.

Anche grazie alle testimonianze di Guenda, molte donne hanno trovato consigli utili e hanno sentitamente ringraziato la Goria per aver voluto condividere la sua esperienza. Oltre ai tanti messaggi di affetto e di sostegno, c'è stato anche chi ha criticato la sua scelta, tra questi, l'ex gieffina Selvaggia Roma.

Alle accuse aveva risposto in modo piccato il fidanzato di Guenda, Mirko Gancitano, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, il recente reality show andato in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso:

"E meno male che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo, ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea ( condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna."

Proprio ieri sera Selvaggia Roma ha annunciato di aspettare un bambino dal compagno, il calciatore Luca Teti. L’ex fidanzata di Chiofalo, nel dare la lieta notizia, ha condiviso un video dove si vede un’immagine dell’ecografia.

A questo proposito, il fidanzato di Guenda è tornato a commentare Selvaggia, non risparmiandomele una frecciatina:

"Meno male che sui social non si condividono determinate cose. Una settimana dopo…"

Gancitano ha poi comunque rivolto gli auguri alla coppia: "Comunque, detto questo, tanti auguri!".

