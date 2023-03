Grande Fratello Vip, il favorito per la vittoria secondo i bookmakers: ecco le quote

Gossip TV

Lunedì 3 aprile 2023 , si concluderà l'edizione più lunga del Grande Fratello Vip, la settima del format in versione Vip del reality show targato Mediaset. Per il momento, i vipponi ancora in gioco sono: Luca Onestini, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis ed Edoardo Tavassi.

Gf Vip: il vincitore dell'edizione, ecco le quote dei bookmakers

Micol, Oriana e Giaele hanno già conquistato la finale e nei prossimi appuntamenti verranno decretati gli altri vipponi pronti ad aggiudicarsi lo scettro.

Ma chi è il concorrente favorito per la vittoria finale? Andiamo a dare un'occhiata alle quote dei bookmakers, da sempre fondamentali per comprendere l'andamento dei sondaggi e delle maggiori probabilità per stabilire il vincitore

Sul tabellone Snai, svetta Oriana Marzoli quotata 1.75. Al secondo posto, Edoardo Tavassi quotato a 3.00, Al terzo, Micol Incorvaia. Al quarto posto Nikita a pari merito con Giaele De Donà. Le quote salgono in maniera considerevole parlando di un'ipotetica vittoria di Alberto De Pisis, Luca Onestini (quotati a 15.00 entrambi) Andrea Maestrelli e Milena Miconi (ultimi con 25.00)

Per ciò che concerne Golbet, le quote sono abbastanza simili. Al primo posto sempre Oriana Marzoli, al secondo Tavassi e altre Nikita insieme a Micol. A chiudere, Andrea Maestrelli.

Su Better, troviamo ancora la Marzoli al primo posto, seguita da Tavassi e, a chiudere il podio, Nikita e Micol. A chiudere, in questo caso, Milena Miconi. Anche su Better Oriana è prima, tallonata da Tavassi. A seguire Micol e Nikita.

Secondo dunque i bookmakers, non ci sarebbero dubbi sul vincitore della settima edizione: a conquistare lo scettro del Gf Vip 7 sarebbe l'influencer venezuelana, Oriana Marzoli.

Il Gf Vip ci aspetta con altri due appuntamenti, previsti lunedì 27 marzo prossimo e lunedì 3 aprile, data della finalissima.