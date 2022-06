Gossip TV

Dopo il recente attacco dell'ex fidanzata Clementina Deriu nei confronti di Alessandro Basciano, arriva quello di Selvaggia Roma. L'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip sotto attacco.

Dopo le recenti dichiarazioni di Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano, madre di suo figlio Nicolò, anche Selvaggia Roma, ex protagonista della quinta edizione della quinta edizione del Grande Fratello Vip ed ex protagonista di Temptation Island nel 2017, si è scagliata duramente contro l'ex corteggiatore ex gieffino della sesta edizione del reality show targato Mediaset.

Grande Fratello Vip, il durissimo attacco di Selvaggia Roma nei confronti di Alessandro Basciano

Selvaggia è tornata a parlare di Basciano e della sua figura genitoriale, così come la Deriu nei giorni scorsi. L'ex compagna, pur non facendo nomi, si è lamentata della tendenza di alcuni padri a disinteressarsi della vita dei propri figli, un attacco che è sembrato palesemente rivolto al suo ex compagno Alessandro Basciano.

L'ex gieffino non ha mai replicato alle dichiarazioni dell'ex compagna e nelle scorse ore ha pubblicato diverse foto in compagnia del figlio e di Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne che ha conosciuto nella Casa di Cinecittà e di cui si è innamorato.

A tal proposito, Selvaggia Roma ha scritto:

"Penso che abbia ragione la mamma. Tocca capire dal momento che uno dice queste cose se la sua presenza era così discontinua anche prima di questo Gf. Se così fosse, portarselo in giro per un comodo di immagine fa un po’ pena. Io poi provengo da un padre che fino ai 15 anni lo vedevo sporadicamente, per poi non vederlo più. Ogni 4 settimane una telefonata e un ciao come stai. E una pizza con l’orologio al polso, per poi non non vederlo più. Per poi fare altri figli come mio fratello e mia sorella che ad oggi stanno soffrendo la mancanza del padre. Vederli così mi uccide. E sinceramente questi decerebrati che mettono al mondi i figli come pacchi regalo per le madri, fanno solo vergogna."

Queste invece le parole dell'ex compagna di Basciano:

"Bello fare i padri disinteressandosi completamente alla vita dei propri figli - ha scritto in una storia Instagram - Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere mai a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno, a una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli… ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura."

