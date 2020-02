Grande Fratello Vip, il crollo emotivo di Serena Enardu

Gossip TV

L'ex tronista in lacrime tra le braccia di Pago

Trascorsa nemmeno una settimana dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, la 43enne sarda Serena Enardu, questa mattina, si è lasciata andare ad un crollo emotivo tra le braccia del suo Pago. L'ex tronista sembra aver accumulato molta tensione negli ultimi tempi e solo negli ultimi giorni, ritrovandosi il fidanzato accanto è riuscita a tranquillizzarsi.

Gf Vip, Serena Enardu: "Ho rovinato un sacco di cose"

"Sono passata per superficiale e mi da fastidio. Ho rovinato un sacco di cose", ha affermato con la voce rotta dal pianto. "Quello che hai detto tu è giusto, ma il passato non si può cambiare, come non si può cambiare quello che è successo adesso. Ora fai quello che devi fare, piangi, ridi" gli ha consigliato Pago, mostrandosi molto comprensivo. "Il passato rimane e chissenefrega, un giorno rideremo di queste cose, a me già adesso mi viene da ridere. Quindi non ti preoccupare, la vita è una guerra, ci saranno sempre dei momenti che ti faranno perdere fiducia, ma non è così, la vita è bella e noi possiamo fare quello ci pare", ha continuato il cantante rassicurando Serena. La Enardu, che nei primi giorni è rimasta attaccata a lui come fosse un ancora di salvezza, psta ora piano piano cercando di trovare un sostegno anche negli altri inquilini, alcuni dei quali hanno condannato duramente il comportamento che ha avuto a 'Temptation Island Vip'.

