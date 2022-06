Gossip TV

Nuovi rumors sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge sarebbe pronta a tornare nel reality. Intanto il video postato da Alfonso Signorini con l'ex gieffina scatena delle critiche al conduttore.

Si susseguono indiscrezioni, smentite e conferme sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Oltre al ritorno di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista, notizia data in esclusiva da TvBlog, ci sarebbe anche quello di Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, il clamoroso ritorno di Soleil Sorge

L'influencer italo-americana, terminata la sua lunga avventura nel reality show, non si è fermata un attimo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è approdata infatti nella giuria de La Pupa e il Secchione Show e in veste di naufraga in una puntata dell'Isola dei Famosi.

E non sarebbe affatto finita qui. Secondo il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, la Sorge tornerà al Gf Vip:

Che lavoro fa Soleil Sorge? Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta, né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del Gf Vip (ma che ha comunque un milione e duecentomila follower). La verità è che è una professionista dei reality show, Da Uomini e Donne, scelta di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi E mi assicurano che ci sarà nel prossimo Gf Vip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene.

Stando invece a quanto riportato da Amedeo Venza, la Sorge dovrebbe condurre un programma tv e stando alle ultime ipotesi potrebbe condurre il GF Vip Party, timonato l'anno scorso da Giulia Salemi e Gaia Zorzi o accanto alla Bruganelli nel ruolo di opinionista.

Quello che è certo è i rapporti tra Soleil e Alfonso Signorini, contrariamente agli ultimi gossip, sono più che buoni e non c'è alcuna maretta tra loro. Il conduttore ha postato un video accanto alla Sorge in cui brindano a bordo piscina come se volessero festeggiare un nuova avventura. Anche la didascalia è piuttosto eloquente: Signorini ha infatti scritto: "Un posto al Soleil". L'ipotetico ritorno della Sorge, non è stato però accolto da una grande entusiasmo: sotto al video del direttore di Chi, si sono scatenate molte critiche nei confronti di Signorini e della sua (ipotetica) decisone.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.