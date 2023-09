Grande Fratello Vip, Ignazio Moser: "Io e Cecilia ci sposiamo, lo faremo l’anno prossimo"

Gossip TV

L'ex ciclista trentino, Ignazio Moser, tra i protagonisti della terza edizione del Gf Vip, è sbarcato a Venezia per la presentazione della pellicola di Cristian De Mattheis, Infiniti, che rappresenta il suo debutto sul grande schermo.

Gf Vip, Ignazio Moser: "Cecilia? L’amore è la base, poi ci sono tante cose che mantengono vivo il rapporto"

Nel lungometraggio che uscirà nelle sale il 21 settembre 2023, Moser intrepreta Lorenzo, un commesso di un supermercato si innamorerà di Roberta (Francesca Loy), un incontro che si intreccerà nella relazione precedente della ragazza delusa da un tradimento.

Per Ignazio si tratta del suo debutto sul grande schermo e SuperGuidaTv ha parlato proprio del suoa approccio del mondo della recitazione:

“Approcciarmi al mondo del cinema mi ha appassionato, come del resto tutte le nuove esperienze, ho affrontato anche questa con il massimo entusiasmo, mettendo tutto me stesso sul set. Io personalmente non mi vedevo bene, però dicono che il risultato finale sia venuto molto bene, quindi speriamo. Vediamo poi il pubblico come mi valuta. Il mio personaggio è Lorenzo, un ragazzo che ha dovuto interrompere troppo presto la carriera di calciatore. Quindi si, c’è una sorta di collegamento alla storia della mia vita personale. La storie evolve poi con lui che va a lavorare in un supermercato ed è proprio lì che incontra la sua fiamma. Prima di accettare questo ruolo mi sono informato bene su chi erano i produttori e il regista”.

A Moser ha parlato anche di Ex on the Beach Italia il reality show di MTV trasmesso su Sky Italia che ha condotto con la fidanzata Cecilia Rodriguez.

“Quest’anno non ci saremo, abbiamo fatto tre stagioni. É stato un bellissimo progetto, una bellissima esperienza come conduttori, poi farlo insieme a Cecilia. Abbiamo preso entrambi tutto quello che c’era da prendere da quella esperienza, ora ci stiamo dedicando ad altri progetti”

E in merito alla Rodriguez, Moser ha dichiarato:

"Il gossip è ovunque, soprattutto per persone come noi. L’amore è la base, poi ci sono tante cose che mantengono vivo il rapporto. Ci sposeremo certo, lo faremo l’anno prossimo”.

