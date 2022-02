Gossip TV

La replica del compagno di Manila Nazzaro che è al centro delle polemiche con Miriana Trevisan per le affermazioni sulla Ricciarelli.

Nel trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, al centro delle polemiche, sono tornate Manila Nazzaro e Miriana Trevisan per i presunti attacchi rivolti a Katia Ricciarelli. Ma se con la Trevisan il rapporto con Katia non è mai praticamente decollato, per l'ex Miss Italia è stato un vero e proprio strappo dopo mesi di amicizia, sostengo e complicità.

Grande Fratello Vip, "I filmati delle cattiverie di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli non li fanno vedere"

Non è sicuramente un momento facile quello di Manila che nelle ultime settimane si è allontanata anche da Soleil Sorge. Nonostante le vicende all'interno della Casa non siano sicuramente positive, la Nazzaro può contare sempre sull'appoggio del compagno, l'ex calciatore e dirigente sportivo, Lorenzo Amoruso.

Durante il percorso al Grande Fratello, Amoruso si è sempre esposto in prima persona difendendo la sua fidanzata anche dalla ripetute critiche da parte di Sonia Bruganelli. Nel corso della serata di ieri, Lorenzo è nuovamente intervenuto sui social, condividendo alcune Ig Stories sulla disparità di trattamento nei confronti di Manila e Miriana.

"Fanno vedere i filmati di Manila e Miriana, ma i filmati di Soleil e di Katia dove stanno? Tutte le cattiverie dove stanno? Mah... ma vergognatevi! Come si fa ad andare contro Miriana quando poi è una pura! Cattiveria gratuita!" e ancora: "Ovviamente i filmati di Soleil e Katia che parlano malissimo di Manila e Miriana non ci sono.." Sul mancato saluto di Katia nei confronti di alcuni concorrenti nel momento della sua eliminazione, Amoruso ha condiviso poi un'altra Ig Stories: "Altro esempio di maleducazione lo ha appena ridato la signora Ricciarelli. Sappi che il saluto non si toglie nemmeno al peggior nemico, una donna della tua età dovrebbe saperlo".

