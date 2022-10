Grande Fratello Vip, i dubbi di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi: "Non ce la faccio, mi fa rosicare"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria a confronto con Daniele Dal Moro sul comportamento assunto da Antonella Fiordelisi al Gf Vip.

Il comportamento assunto da Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip ha destabilizzato Edoardo Donnamaria. A cercare di consolare il volto di Forum ci ha pensato Daniele Dal Moro che ha provato a dargli dei preziosi consigli per affrontare al meglio l'avventura nella Casa di Cinecittà anche con Antonella Fiordelisi.

Lo sfogo al Gf Vip di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 20 ottobre 2022 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Daniele Dal Moro ha cercato un confronto con Edoardo Donnamaria. Dispiaciuto per quanto accaduto tra il romano e Antonino Spinalbese, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di affrontarlo e dirgli la sua:

Se io avessi questa percezione che hai tu, non mi andrebbe bene. Io le direi "o la finisci o con me hai chiuso". Se voleva ottenere una determinata reazione da te l'ha già avuta, però se sa che ti fastidio e non ti fa stare bene...io le darei un ultimatum. Mi auguro che dicendole così lei capisca e venga dalla tua parte. Non hai tante strade, o ti comporti così o impari a prenderla con leggerezza...sii un pochino più tollerante e vedi se questa cosa va scemando del tutto.

Dopo aver ascoltato i consigli di Daniele, Edoardo ha confessato di avere dei dubbi riguardo il comportamento assunto da Antonella nei suoi confronti e di non riuscire a viversi questa esperienza con lei al Gf Vip con leggerezza come in realta vorrebbe:

Se lei sta seduta a parlare con Attilio e io mi avvicino già capisco dalla sua faccia se è nel mood giusto, dolce, oppure se mi deve far rosicare. Non ce la faccio, mi fa rosicare. E puntualmente è così! Anche a me non va bene questa situazione...anche adesso, perché se vede che rosico non viene da me? Non mi convincono determinati atteggiamenti che ha.

