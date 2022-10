Grande Fratello Vip, i concorrenti ora omaggiano Marco Bellavia, l'assurda torta fatta per lui

Gossip TV

I Vip del Grande Fratello cercano di recuperare all'irrecuperabile: la torta dedicata a Marco Bellavia.

Ieri, tutti i vipponi del Grande Fratello Vip hanno preparato una crostata di marmellata dedicando la torta a Marco Bellavia. Carolina Marconi e Pamela Prati hanno scritto il suo nome con la pastafrolla disegnando cuori intorno alla scritta.

Gf Vip: i Vipponi cercano di salvare la faccia dopo il comportamento nei confronti di Marco Bellavia

Un omaggio che ad oggi sembra un tentativo di salvare l'irrecuperabile, ovvero tutti i loro comportamenti e vari attacchi nei confronti di Marco che alla fine ha detto addio al reality show non riuscendo a vivere l'esperienza serenamente e con il giusto supporto da parte dei suoi compagni d'avventura.

Dopo i provvedimenti e i severi rimproveri, sembra che da parte di tutti ci sia ora la voglia di un riscatto e di mostrare quell'umanità la cui assenza ha costretto Bellavia ad andarsene. Il conduttore milanese era stato abbastanza esplicito anche prima dell'addio, dichiarando che per poter vivere al meglio l'avventura al Grande Fratello Vip avrebbe necessariamente dovuto appoggiarsi anche agli altri gieffini, in quanto da solo sarebbe stato molto difficile. E Marco Bellavia da solo è rimasto. Non è bastato infatti il sostegno di George quando l'ha visto in lacrime seduto con la testa tra le mani dopo una notte passata a piangere né le parole che hanno speso per lui Luca e Antonella quando hanno notato il muro che i concorrenti stavano erigendo, convinti che averlo fuori dalla scena sarebbe stato meglio per tutti.

L'indignazione generale nei loro confronti non accenna a diminuire. Nonostante la squalifica di Ginevra e l'eliminazione di Giovanni Giacci, altri concorrenti come Gegia, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi sono ancora sotto l'occhio critico di molti telespettatori che certamente non dimenticano e non sembrano avere voglia di farlo.

L'ex gieffino è tornato ieri sui social insieme al figlio Filippo. Marco si è mostrato abbastanza sereno dopo la condivisione di un post in cui ha sottolineato ancora una volta la mancanza di empatia ricevuta dagli ex compagni d'avventura. Secondo quanto riporta Fanpage, nel corso del prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, ci potrebbe essere un confronto tra Marco e i gieffini, forse in studio o direttamente nella Casa, aggiungendo che "tutto dipenderà dalla volontà di Marco."

