Grande Fratello Vip, Marco Bellavia rompe il silenzio: "Educazione lealtà...in cambio di?"

Gossip TV

Le prime parole di Marco Bellavia dopo l'addio al Grande Fratello Vip.

Marco Bellavia, poche ore fa, ha rotto il silenzio. Il 57enne milanese dopo l'addio al Grande Fratello Vip, ha espresso tutto il suo rammarico attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Gf Vip, Marco Bellavia e l'amaro sfogo su Instagram

L'ex conduttore di Bim Bum Bam, non era presente nel corso dell'ultimo appuntamento del reality, andato in onda ieri, lunedì 3 aprile. Una puntata interamente concentrata proprio su Marco e la sua decisione di lasciare la Casa. Tutti i gieffini sono stati ripetutamente redarguiti dal conduttore che ha parlato di "una brutta pagina televisiva". In seguito ai loro comportamenti ed alcune gravi affermazioni rivolte a Bellavia, è stata squalificata Ginevra Lamborghini ed eliminato Giovanni Ciacci dopo un televoto flash nel quale si è chiesto ai telespettatori chi volessero salvare tra l'opinionista, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi, i quattro concorrenti giudicati dal reality come quelli che maggiormente si sono esposti contro l'ex gieffino.

Alfonso Signorini ha fatto inoltre presente che Marco Bellavia non era presente in studio perché sta vivendo ancora un grande malessere. Marco, tuttavia, è intervenuto oggi sui social con chiari ed eloquenti messaggi.

"Educazione, lealtà condivisione in cambio di...?" ha scritto l'ex gieffino condividendo un'immagine che lo ritrae nel confessionale del Grande Fratello e le seguenti parole: "Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 lo aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa".

Tantissimi i messaggi di affetto e si sostegno all'amaro sfogo di Marco.

"Non sei solo" ha scritto Stefania Orlando, "Ti vogliamo bene" ha aggiunto Giulia Salemi visibilmente emozionata nel corso della puntata di ieri mentre si assisteva al bullismo dei concorrenti nei confronti dell'ex gieffino. E ancora, Laura Freddi: "Ciao Marco, forza, non sei più forte di loro."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.