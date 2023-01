Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi in ospedale, cos'è successo alla ex gieffina?

Gossip TV

Guendalina Tavassi, ex concorrente del GFVip, si è mostrata sui social su un lettino d'ospedale con una flebo al braccio. Cosa sarà successo? Vediamolo insieme!

L'ex gieffina Guendalina Tavassi ha scatenato la preoccupazione dei fan, quando si è mostrata sui social su un lettino d'ospedale con una vistosa flebo al braccio. Solo poche ore prima, aveva postato delle stories su Instagram insieme all'amica Carmen Di Pietro, in cui erano entrambe dal parrucchiere per una giornata di relax e chiacchiere. Cosa sarà successo?

Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi ricoverata in ospedale

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e sorella dell'attuale gieffino Edoardo Tavassi è stata ricoverata d'urgenza in ospedale con codice rosso. I fan si sono subito allarmati, a causa delle precedenti situazioni in cui Guendalina Tavassi si è trovata coinvolta, suo malgrado.

Il suo ex marito, infatti, è Umberto D'Aponte, un uomo violento e aggressivo che in più di un'occasione ha aggredito la gieffina e il suo nuovo compagno, Federico Perna. Non sono mancate le volte in cui si è mostrata ai fan con il volto tumefatto a causa del comportamento aggressivo dell'uomo, il quale ha anche scontato un periodo di tempo al carcere di Rebibbia.

Notando la preoccupazione dei fan, tuttavia, Guendalina Tavassi ci ha tenuto a specificare che non era coinvolto l'ex marito e ha rivelato:

"Dal parrucchiere all'ospedale è un attimo. Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia a uscire sangue dal naso, tipo rubinetto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta, perché ne ho perso davvero moltissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, con visita e flebo. Adesso mangio e mi riprendo. Ora mi ordino un bel panino! Tranquilli, ragazzi, sono ancora qui. Nonostante le maledizioni, sono ancora qui."

