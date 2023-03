Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi furia contro gli autori: "Follia quello che state facendo a questi ragazzi"

Gossip TV

Nel corso della 40esima puntata del Gf Vip, la sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina è intervenuta sui social scagliandosi contro gli autori.

Nel coso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato per alcuni comportamenti ritenuti aggressivi nei giorni prima della diretta ed Edoardo Tavassi è stato ammonito per un gesto di stizza considerato altrettanto discutibile e per il linguaggio volgare che ha accompagnato il momento.

Gf Vip, Guendalina Tavassi sbotta contro gli autori

Il pubblico del reality show è abbastanza divisi tra chi trova giusti questi nuovi e severi provvedimenti in seguito ai perpetrate azioni e affermazioni spiacevoli e fuori luogo dei concorrenti e chi, dall'altro canto, li considera in parte tardivi o in parte improponibili nei confronti di un reality show come quello del Grande Fratello Vip.

Tavassi è finito dell'occhio del ciclone per aver lanciato la stecca del biliardo, un momento di collera che lui ha definito goliardico. A tal proposito, Guendalina Tavassi, la sorella dell'ex naufrago, è sbottata sui social durante la diretta.

Parlando del fratello, la 37enne romana ha detto: "E certo, perché scherzava con le bacchette in maniera troppo forte.. certo Edo ma alzati e vattene. Stanno facendo di tutto"

E ancora:

W Io non ho parole. Adesso dovresti dire tutto quello che pensi e vorresti dire. Ma che schifo. Che schifo ragazzi, che schifo. Infine la ragazza ha espresso tutto il suo disgusto per come la produzione sta gestendo il reality: Follia. È follia quelli che state facendo a questi ragazzi. Cioè per una volta sto anche dalla parte di Antonella. È vomitevole, è uno schifo. Scandaloso!"

