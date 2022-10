Grande Fratello Vip, Guenda Goria si scaglia contro Elenoire Ferruzzi: ''È molto grave''

Gossip TV

Anche Guenda Goria prende posizione contro Elenoire Ferruzzi, non perdonando il linguaggio della concorrente del Grande Fratello Vip contro Nikita Pelizon.

Il comportamento di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon, dovuto alla gelosia immotivata nei confronti di Daniele Dal Moro, non è piaciuto proprio a nessuno. Anche Guenda Goria condanna una frase orrenda pronunciata dalla concorrente del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi criticata da Guenda Goria

Elenoire Ferruzzi ha perso la calma nella casa del Grande Fratello Vip, accecata dalla gelosia che prova per Daniele Dal Moro che considera suo dopo momenti di intimità da lei descritti e negati fermamente dal gieffino. La concorrente del reality show di Canale 5 ha avuto esternazioni decisamente sopra le righe, parlando di Nikita Pelizon in modo orribile poiché gelosa della gieffina e del rapporto che stava creando con Daniele. Rapporto, per altro, totalmente d’amicizia dato che nessuno dei due è mai sembrato interessato ad altro, come più volte ribadito da entrambi. Lo scivolone di Elenoire su Nikita non è piaciuto a nessuno, neppure a Guenda Goria che ha condannato fermamente la frase della gieffina.

“Nessuno porta sfortuna. Questa è la peggiore delle etichette, il peggior pregiudizio frutto di cattiveria e ignoranza. Persone che hanno perso la vita per questo motivo. Perché sono state allontanate dalla società per questa diceria. Penso al grande talento di Mia Martini. Penso alla santa inquisizione che bruciava le ‘streghe’. Quindi non mi piace chi insinua queste stupidaggini nell’inconscio delle altre persone. Per me ciò che è accaduto è molto grave”.

Guenda si è sfogata così, parlando dell’assurdità e della cattiveria dell’affermazione di Elenoire che nel frattempo perde sempre già consensi. La performer ha preoccupato moltissimi, dal momento che questo suo affezionarsi velocemente non sembra essere sintomo di equilibrio e stabilità psicologica, almeno momentanea. Il pubblico del programma ha deciso di non perdonare la gieffina, spendendola a casa con percentuali bulgare al televoto flash indetto nel corso dell'ultima puntata: il 90% degli spettatori non ha perdonato le terribili cattiverie di Elenoire.

