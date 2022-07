Grande Fratello Vip, Guenda Goria rompe il silenzio dopo il delicato intervento

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip rassicura i fan dopo l’operazione subita a causa di una gravidanza extrauterina.

Guenda Goria ha superato con successo l’intervento d’urgenza al quale è stata costretta a sottoporsi, dopo un malore che ha portato al ricovero e ad una diagnosi terribile, quella di gravidanza extrauterina. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rassicurato i fan dopo l’operazione di asportazione di una tuba, ormai troppo infetta per essere lasciata al proprio posto.

Grande Fratello Vip, ecco come sta Guenda Goria dopo l’operazione

Pochi giorni fa, Guenda Goria ha allarmato tutti mostrandosi sulla barella dell’ambulanza, raccontando di aver avuto un malore e di essere stata spinta a rivolgersi al pronto soccorso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata ricoverata d’urgenza, e in ospedale le è stata fatta una diagnosi terribile, quella di gravidanza extrauterina. Guenda ha deciso di raccontare su Instagram questo momento delicato, soprattutto quando i medici le hanno fatto sapere che ormai non c’era più nulla da fare per la sua tuba, infiammata e infetta a causa del feto mal posizionato.

Così, Guenda si è sottoposta ad una delicata operazione che fortunatamente è andata bene, mentre il fidanzato Mirko Gancitano si è subito attivato per tenerle compagnia e infonderle quanto più amore possibile. Dopo essersi ripresa dall’intervento, Guenda ha voluto rassicurare tutti su Instagram, mostrando ancora una volta la sua grande presenza di spirito nonostante la difficile situazione.

“Eccoci qua, come va? Io abbastanza bene, secondo me mi hanno messo qualche roba strana, sicuramente un po’ di analgesico, quindi non sento niente. L’operazione è andata bene, nel senso che sono entrati e hanno tolto la tuba e basta, non era una tuba, era diventata una salsiccetta enorme, tutta sanguinante, non si poteva tenere, dicono purtroppo. Ormai è così purtroppo. Adesso ho un po’ di male alla gola per l’intubazione […] Tutto va meglio, psicologicamente mi sento a posto forse anche grazie a quello che ho nella flebo. Dai siamo forti, ironizziamo, mi piace ironizzare anche nei momenti più difficili […] Oggi ho fatto per alzarmi, mi sembrava di scalare l’Everest, credo di non essermi mai sentita così stanca in vita mia”.

