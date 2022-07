Grande Fratello Vip, Guenda Goria ricoverata d’urgenza: ''Ho avuto una forte emorragia, mi devono operare''

Gossip TV

Guenda Goria, ex protagonista del Grande Fratello Vip, corre in ospedale e fa una scoperta terribile.

Momenti terribili per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta ed ex volto del Grande Fratello Vip. Dopo aver accusato un grave malore, la fidanzata di Mirko Gancitano è stata trasportata in ospedale dall’ambulanza, e qui ha scoperto di doversi operare a causa di una gravidanza extrauterina.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria preoccupa tutti

Dopo aver trascorso diversi mesi nella casa del Grande Fratello Vip, ricucendo il rapporto con la madre Maria Teresa Ruta e lasciandosi apprezzare dal pubblico per la sua sincerità e naturalezza, Guenda Goria ha incontrato l’amore, quello vero. L’ex gieffina fa coppia fissa con Mirko Gancitano con il quale si prepara a convolare a nozze, per la gioia della madre Maria Teresa che finalmente vede sua figlia risplendere. Nelle ultime ore, tuttavia, Guenda ha preoccupato moltissimo i suoi sostenitori, mostrandosi su Instagram mentre viene trasportata dall’ambulanza e poi in lacrime in un letto d’ospedale, dopo la diagnosi di gravidanza extrauterina.

“Allora praticamente ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Ora mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico e mi porteranno in ginecologia per capire come sto […] In pratica ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube e quindi non era il posto giusto e mi dicono che mi devono operare di urgenza”.

Guenda si è mostrata molto scossa dalla diagnosi, soprattutto perché oltre ad aver appena saputo di aver perso un bambino, dovrà anche sottoporsi ad un intervento d’urgenza per far sì che l’emorragia non faccia danni. Proprio negli ultimi tempi, Goria aveva raccontato di sentirsi pronta a diventare madre grazie a Mirko, che le ha stravolto la vita.

