Grande Fratello Vip, gossip bomba: mentre Delia Duran piange, Alex Belli frequenta altre donne

Nuovo scoop su Alex Belli, accusato di frequentare altre donne mentre Delia Duran è al Grande Fratello Vip.

C’è grande attesa per il nuovo confronto tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip. La showgirl sudamericana ha chiesto al compagno prove tangibili del suo amore ma ignora che, lontano dalle mura di Cinecittà, l’attore è accusato di pensare già a nuove conquiste. Ecco l’ultimo gossip su Belli svelato nello studio di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci.

Grande Fratello Vip, Alex Belli ha un’altra? L’indiscrezione

Protagonista assoluto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, pur trovandosi lontano dalla casa di Cinecittà ormai da diverse settimane, Alex Belli continua a far parlare di sé. Durante la sua esperienza nel programma, condotto da Alfonso Signorini, Belli ha intrecciato una relazione pericolosa con Soleil Sorge, rischiando di abbandonarsi alla passione. Delia Duran, scioccata dalla facilità con cui il compagno si è lasciato trascinare dalla chimica con Sorge, si è infuriata e ha chiesto ad Alex di scegliere tra la loro relazione e la permanenza al Gf Vip. Così, l’attore è uscito di scena, ma solo metaforicamente dato che è ancora il volto più gettonato durante le lunghe dirette del programma.

L’ingresso in casa di Delia, inoltre, ha dato nuovo spazio ad Alex che si trova con le spalle al muro, dato che la showgirl sudamericana si è accorta del sostegno che lui continua a dare ai fan che lo vorrebbero al fianco di Soleil. Persino Signorini ha perso le staffe, ammettendo di trovare Belli più coinvolto da Sorge che dalla sua compagna. E mentre Delia continua ad avere forti dubbi, cercando confronto tra gli inquilini della casa, a Mattino 5 viene lanciata una vera e propria bomba gossip sul conto di Belli. In collegamento con lo studio di Federica Panicucci, il fotografo Andrea Franco Alajmo ha fatto sapere di essere a conoscenza di un torbido risvolto sul triangolo più chiacchierato degli ultimi mesi.

“Vi posso dire che voci sempre più insistenti continuano a confermai che Alex ha la testa altrove. Lui sta già pensando ad un’altra, mi arriva la voce da informatori, tra cui un ex concorrente dello scorso anno che ha amici in comune […] Non ho ancora fotografie, ma sta sentendo altre ragazze. Se chiediamo anche alle sue ex, è una cosa che lui ha sempre fatto”, ha fatto sapere il fotografo lasciando Panicucci senza parole. Al momento, Alex non ha smentito né confermato la voce sulla sua vita privata, ma si sa che il colpo di scena è un piatto che va servito freddo.

