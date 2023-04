Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rivela: "Ecco perché ho rifiutato il ruolo da opinionista"

Gossip TV

Giulia Salemi: "ll ruolo della 'bastarda con il tablet' al Gf Vip è totalmente mio".

Fervono i preparativi per la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani lunedì 3 aprile 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Giulia Salemi ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha fatto un bilancio del suo percorso in studio come opinionista speciale dei social.

La rivelazione di Giulia Salemi

Giulia Salemi è stata uno dei volti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip. La bella e giovane influencer ha infatti ricoperto un ruolo inedito che ha saputo vestire alla perfezione. Intervistata dal settimanale Chi, Giulia ha fatto un bilancio della sua nuova esperienza televisiva e rivelato i motivi che l'hanno spinta a rifiutare la proposta di Signorini, che le aveva offerto il ruolo da opinionista per due puntate al posto di Sonia Bruganelli:

A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “bastarda con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo su Twitter. Non amo essere st*onza, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale.

Ricordiamo che i finalisti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon e uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Chi sarà il vincitore? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale che andrà in onda domani, lunedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5.

