Grande Fratello Vip Giulia Salemi risponde a Luca Onestini: "Forse ti andresti a nascondere in sauna"

Dopo l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Luca Onestini si è lamentato con gli altri compagni d'avventura di una certa imparzialità da parte di Giulia Salemi, pronta a leggere solo i Tweet contro di lui.

Secondo l'ex tronista, il motivo sarebbe persino riconducibile all'amicizia che lega l'influencer italo-persiana alla sua ex fidanzata Soleil Sorge.

Tirata dunque in causa, è arrivata la piccatissima risposta di Giulia Salemi proprio con un Tweet:

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana.

I miei sono i più buoni 😉#gfvip