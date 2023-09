Grande Fratello Vip, Giulia Salemi repostata sui social da Patrick Dempsey: la reazione basita dell’ex gieffina

Gossip TV

Al Festival di Venezia il divo americano Patrick Dempsey ha condiviso una Ig Stories di Giulia Salemi e ha sfilato sul red carpet insieme a Pierpaolo Pretelli.

In occasione dell'80esima edizione del Festival di Venezia, il divo americano Patrick Dempsey, noto al pubblico italiano per aver interpretato, Derek Shepherd nella serie tv Grey's Anatomy, ha presentato la pellicola Ferrari (in uscita negli Stati Uniti il 25 dicembre) in cui l'attore hollywoodiano interpreta personaggio di Pietro Taruffi.

Giulia Salemi, tra gli ospiti della kermesse cinematografica insieme a Pierpaolo Pretelli ha assistito all'anteprima lodando il lungometraggio di Michael Mann. L'influencer italo-persiana ed ex gieffina ha condiviso una Ig Stories parlando della pellicola come "un vero gioiellino" e taggando Patrick Dempsey. Quest'ultimo ha condiviso sul suo profilo Instagram la storia della Salemi suscitando la sua incredulità e incontenibile gioia.

“Ma Patrick Dempsey che mi ha repostata?”, ha scritto incredula l'ex gieffina sul suo canale broadcast, e ancora: “No raga morta”.

La Salemi è stata senza dubbio tra le presenti più chiacchierate della kermesse e non solo per il post diventato virale dell'attore statunitense. Il bacio sul red carpet con Pretelli e il suo audace look, un sontuoso abito Atelier Emé, hanno attirato innumerevoli attenzioni sull'influencer italo-persiana. In molti hanno giudicato l'outfit inadatto sfoggiando un argento scintillante per alcuni decisamente troppo vistoso.