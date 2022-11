Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: "Mi sono salvata, la svolta è arrivata con Pierpaolo Pretelli"

Gossip TV

L'ex gieffina Giulia Salemi si racconta e parla del tumore sconfitto quando era piccola.

Giulia Salemi è uno dei volti più amati e apprezzati del Grande Fratello Vip. Ospite durante un importante dibattito sulla chirurgia estetica e l’utilità di essa ai fini della guarigione, la bella influencer fidanzata con Pierpaolo Pretelli si è lasciata andare a una confessione inedita sul suo passato.

La confessione di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha deciso di raccontare di un periodo molto difficile della sua vita, quando, all'età di quattro anni, ha dovuto affrontare un tumore. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha raccontato a Tempo della Salute de Il Corriere in cui Marco Iera, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e Francesco Stagno d’Alcontres, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica, ha parlato del tema in maniera più approfondita:

Quando avevo quattro anni ho affrontato un’operazione per un linfangioma al timo. L’intervento è stato “esteso”, mi ha lasciato un’evidente cicatrice e un seno più piccolo dell’altro di una taglia. Ma mi sono salvata, sono sana e questo è sempre stato per me la cosa più importante. L’aver scampato il pericolo, come mi ha sempre raccontato mia mamma che ricorda quel periodo con grande angoscia, era il punto fondamentale. Forse per questo non ho voluto di correggere i segni lasciati dall’operazione.

Per molti anni non mi sono piaciuta, la svolta è di due anni fa quando nella mia vita è arrivato Pierpaolo - ha continuato la Salemi sottolineando l'importante che ha avuto l'arrivo nella sua vita di Pretelli - Chi ti ama ti aiuta e poi l’amore ti fa sentire meglio con te stessa e con il mondo esterno. È cambiato il mio modo di vedermi, ho capito cosa significa davvero “la bellezza sta negli occhi di chi guarda”. Così ho pure smesso di usare tanto make up, mi piaccio di più. Mi sento più sicura di me stessa e non modifico più con tutti quei filtri le mie foto.

