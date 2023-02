Grande Fratello Vip: Giulia Salemi lancia una frecciata al cast di Mare Fuori, la reazione di un amato attore della serie

Gossip TV

Giacomo Giorgio replica infastidito sui social alle ultime dichiarazioni di Giulia Salemi: "Cosa non si fa per un po’ di hype".

Giulia Salemi ha lanciato una vera e propria frecciata al cast di Mare Fuori. Le dichiarazioni dell'opinionista speciale della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha accusato i ragazzi della serie di tirarsela un pò troppo, non sono per niente piaciute all'attore Giacomo Giorgio, che ha replicato piccato sui social.

Giulia Salemi critica il cast maschile di Mare Fuori, arriva la risposta di un attore della serie

Durante l'appuntamento pomeridiano di R101, Giulia Salemi ha spiazzato tutti rivelando un retroscena inedito sui protagonisti di Mare Fuori, che sono stati ospiti a Sanremo 2023 per promuovere la terza stagione. L'opinionista web del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver incontrato il cast in aereo e di non aver avuto una bella impressione sui ragazzi dell'amata serie Rai:

Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo, ma anche meno! Pensano di salvare vite umane! Se la tirano in un modo! Ma con tutto il bene! Io non sopporto la gente che se la tira. Te la puoi tirare con 40 anni di carriera non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine.

Le dichiarazioni della Salemi hanno provocato la reazione di un amatissimo attore di Mare Fuori. Stiamo parlando di Giacomo Giorgio, l’interprete di Ciro Ricci della serie, che nelle sue storie Instagram ha scritto: "Cosa non si fa per un po’ di hype". Storia che, poco dopo, è stata rimossa dal diretto interessato forse per non alimentare le polemiche.

Leggi anche Volano accuse e offese tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Giulia, durante il programma radiofonico, ha però colto l'occasione anche per dire la sua sul caso di Blanco, indagato dalla procura per quanto accaduto sul palco dell'Ariston:

È giusto punire perché nella nuova generazione non c’è il senso del dovere. Uno fa una canzone, tutti lo amano e allora si sente legittimato a fare ciò che vuole. E questa arroganza che hanno i ragazzi più piccoli, la famosa gen z, che appena sono un po’ famosi si sentono Dio sceso in terra! È giusto riportarli con i piedi per terra perché devono rispettare le regole.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.