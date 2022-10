Grande Fratello Vip, Giulia Salemi al timone di un nuovo programma Mediaset: l’indiscrezione

Gossip TV

Giulia Salemi diventa uno dei volti di punta di Mediaset: per la voce del web del Grande Fratello Vip in arrivo un nuovo programma.

È questo l’anno d’oro di Giulia Salemi. Impegnata nello studio del Grande Fratello Vip in un ruolo inedito, volto del format da lei ideato Salotto Salemi e ora, secondo recenti indiscrezioni, pronta a debuttare con un nuovo programma su Italia 1 con la benedizione di Mediaset. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Giulia Salemi in un nuovo programma e…

Dopo aver preso parte per la seconda volta al Grande Fratello Vip, ed essersi innamorata di Pierpaolo Pretelli dando vita ad una delle love story più apprezzate negli ultimi anni, Giulia Salemi ha trovato la strada per il successo sul piccolo schermo e continua a cavalcare l’onda, pronta a reinventarsi con nuovi ruoli e nuove proposte in casa Mediaset. Attualmente, Giulia è la voce del popolo di Twitter durante le puntate del GF Vip: in studio, l’influencer italo-persiana riporta il pensiero del web senza peli sulla lingua, vestita con abiti all’ultima moda che fanno impazzire tutti.

Su La 5, invece, Salemi va in onda con il format creato da lei stessa ovvero Salotto Salemi, che piace moltissimo ai telespettatori. Mentre si destreggia tra piccolo schermo e Instagram, dove è sempre più popolare con i suoi 1.8 milioni di fan, Giulia sembra essere in lizza anche per un nuovo programma Tv che andrà in onda su Italia 1. Si tratta, secondo il settimanale Vero, dello storico format Candid Camera che andrò in onda per l’ultima volta nel 2008.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il Biscione starebbe pensando di riproporre il format visto il successo incassato negli anni, con Giulia al timone della conduzione. Ma chi sarà al suo fianco? Alcuni pensano che si potrebbe puntare su Pierpaolo Petrelli, al momento conduttore del Gf Vip Party insieme a Soleil Sorge, nonché appunto compagno della Salemi. Nel frattempo, al Gf Vip, esplode la tensione e Carolina Marconi scoppia in lacrime accusando di violenza verbale Amaurys Perez.

