Grande Fratello Vip, Giulia Salemi affronta Elisabetta Gregoraci: "Ho percepito astio, non ho nessun pregiudizio" (VIDEO)

Arriva il tanto atteso confronto al Grande Fratello Vip tra Elisabetta e Giulia.

A distanza di alcuni giorni dalla lite in diretta, è arrivato il tanto atteso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Un confronto sincero dover entrambe le concorrenti del Grande Fratello Vip si sono dette disposte a lasciarsi le incomprensioni alle spalle.

Confronto al Gf Vip tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci

Giulia ha deciso di affrontare Elisabetta per provare a chiarire dopo il duro scontro avuto nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip: "Quando ci siamo incontrate di notte ti avevo detto che avremo parlato poi non lo abbiano fatto. [...] Voglio solo tu sappia non c’era nessun comizio contro di te". "Mi avete evitata" ha replicato l'ex di Flavio Briatore riferendosi anche al comportamento assunto da Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

"Cosa ti ha ferito?" ha domandato la Salemi ribadendo alla Gregoraci la sua posizione e spiegando di essersi difesa dalle sue pesanti accuse. "Le parole hanno un peso...hai parlato con un sacco di persone" ha affermato Elisabetta che si è detta delusa e amareggiata del comportamento dell’influencer che ha provato a spiegare di non avere nessun pregiudizio nei suoi confronti: "Ho percepito una sorta di astio".

Sebbene le due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non condividano alcune cose, il confronto è continuato in maniera molto tranquilla. "A volte accetta anche che una persona faccia anche critiche costruttive" ha infine dichiarato Giulia che ha consigliato a Elisabetta di parlare nuovamente con Rosalinda.

