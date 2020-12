Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci furiosa contro Dayane Mello: "Maleducata e incoerente", caos nella Casa (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia l'ennesima lite nella Casa del Grande Fratello Vip.

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver discusso animatamente ieri con Rosalinda Cannavò, Elisabetta Gregoraci si è resa nuovamente protagonista di una lite furibonda con Dayane Mello.

Volano insulti e accuse al Gf Vip tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

Tutto è iniziato quando Dayane si è lamentata con Elisabetta per un problema riguardante le camere da letto, accusandola di aver chiesto alla produzione di far spegnere l'aria condizionata. Un'incomprensione che è bastata a far scoppiare una vera e propria lite furibonda tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, che non se le sono di certo mandate a dire.

Dopo l’ennesima lite con la Mello, la Gregoraci si è lasciata andare a un duro sfogo contro la modella brasiliana: "Mi ha accusata di essere stata io a chiedere al GF di spegnere l’aria condizionata, quando sono due mesi che non faccio queste richieste. È una grande maleducata e incoerente". E ancora: "Sono due mesi che sparla male di tutti in ogni angolo della Casa, è gelosa di tutto. L’atro giorno mi ha anche accusata di ricevere più soprese di tutti, come se fossi io l’autrice del Grande Fratello. Mi ha proprio stufata. Lei non sta bene".

Dichiarazioni molto forti che sono state condivise anche da Francesco Oppini e Stefania Orlando. Furiosa con Dayane, Elisabetta ha poi raggiunto il confessionale per chiedere delucidazioni al Grande Fratello. Cosa succederà tra le due Vip? Riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente?

