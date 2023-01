Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci risponde alle minacce ricevute: "Sono stanco, lasciatemi in pace"

Gossip TV

L'ex gieffino Giovanni Ciacci ha pubblicato una chat in cui veniva minacciato e stanco delle crudeltà che gli vengono rivolte si è lasciato andare a un lungo sfogo. Ecco cosa ha detto.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, lo stylist e conduttore Giovanni Ciacci ha raccontato di aver subito gravi minacce sui social. Ha deciso di pubblicare la chat che testimonia questa crudeltà nei suoi confronti e si è lasciato andare a un lungo sfogo.

GFVip, Giovanni Ciacci si sfoga sui social contro gli haters

Lo stylist si è difeso da pesanti accuse e minacce che gli hanno rivolto gli haters del web, mostrando sui social gli screenshot dei commenti offensivi che gli hanno rivolto. Giovanni Ciacci è stato già al centro di simili situazioni, soprattutto, dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip e in seguito alla situazione con Marco Bellavia. Tuttavia, questa volta lo stylist è stato colpito perché ha dichiarato di essere sieropositivo e questo ha scatenato la furia di persone bugotte e ignoranti.

Sul suo profilo Instagram, Ciacci ha commentato:

"Penso che le mie dichiarazioni, le denunce fatte, lo spiegare cosa sia nel 2023 vivere con un'infezione da HIV non sono servite a nulla se ancora ci sono persone che scrivono questo, sono amareggiato, in*******, deluso."

Dopo la partecipazione al reality di Canale 5, la situazione per lui non è migliorata, anzi - lo ha ammesso lui stesso - la sua presenza è stata un fallimento, perché i media che hanno parlato della sua sieropositività non lo hanno fatto nel modo giusto. Il costumista si è detto deluso per questo momento che sta vivendo e ha lanciato un appello:

"Dobbiamo mettere fine a questo odio sui social, con leggi severe ed efficaci, lo Stato deve trovare una regolamentazione per l'uso dei social abbinati a un codice fiscale. Sono stanco di subire offese e minacce, solo perché ci ho messo la faccia."

Tra i commenti sotto il suo post, alcuni vip come Clizia Incorvaia gli hanno manifestato il suo sostegno per questo momento che sta vivendo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip