Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini parla della sorella Elettra: "Non ha esultato per la mia eliminazione"

Gossip TV

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, Ginevra Lamborghini ha parlato della recente squalifica al Grande Fratello Vip, del suo rapporto con Antonino Spinalbese e della sorella Elettra.

Oospite dell’ultima puntata di CasaChi, Ginevra Lamborghini ha parlato della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip, del rapporto creato con Antonino Spinalbese, del messaggio di scuse inviato a Marco Bellavia (proprio una dichiarazione verso quest'ultimo ha sancito la squalifica di Ginevra nel reality) e infine di Elettra, la sorella dell'ex gieffina con cui sembra esserci, finalmente, uno spiraglio di luce.

"Io Marco ho provato a contattarlo e ho voluto chiedergli scusa con tutto il cuore per il fraintendimento che c’è stato - ha dichiarato Ginevra - Gli ripeterei quello che gli ho scritto. Gli chiedo scusa con tutto il cuore, è stato un brutto scivolone, una frase infelice che non aveva l’intento di ferire. Non sono una persona che bullizza e mi dispiace se ho collaborato a danneggiare un suo stato emotivo. Gli voglio dire che se posso essere d’aiuto per lui ci sono. Ho anche attraversato quattro giorni intensi di odio sul web. Minacce di morte, insulti. Anche questo è una forma di bullismo e ho capito come si stava sentendo Marco. Ad oggi lo capisco più che mai e gli sono vicina"

Sul rapporto con Antonino Spinalbese, l'ex gieffina ha dichiarato:

"Antonino è stata la prima persona con la quale ho instaurato un rapporto di empatia. Pensavo fosse il classico belloccio che se la crede, in realtà ho un sacco di cose in comune con lui. Dinamiche familiari, tanti modi di vivere la famiglia, i valori. Ci siamo trovati bene da subito, si è instaurata quella che è un’amicizia che metto tra virgolette perché è anche una parola grande. Ma con questa persona ho tante cose da dire e da condividere, lo considero il compagno di giochi. Condividere il gioco senza malizia, anche se tutti cercano di vederci la malizia. Ma io penso che Antonino sia molto di più del belloccio che se la crede, mi sono affezionata a lui."

Ginevra ha poi ammesso di essere in crisi col suo fidanzato:

Antonino non c’entra niente con la crisi. Io ho incontrato questa persona prima di entrare nella casa. E’ stata una scommessa perché vengo da una relazione lunga, mi reputavo ostica dall’avere delle relazioni importanti subito. La cosa che è successa è che ci siamo vissuti poco prima, e dopo la casa sono emerse delle problematiche perché ci siamo vissuti dopo. Ci rispettiamo, ci vogliamo bene, lui mi capisce, però adesso non sappiamo da che parte andremo a finire. Piano piano. Io a lui tengo tanto, non è un chiodo scaccia chiodo. Antonino non c’entra niente, sono due rapporti diversi"

Per ciò che concerne gli attuali rapporti con Elettra, Ginevra ha raccontato che la sorella non ha affatto gioito per la sua eliminazione, al contrario di quanti molti credevano..

Tante persone pensano che tra me e mia sorella ci sia goduria se una sta male. Non è così, penso che anche lei non provi questi sentimenti negativi. Abbiamo dei problemi che dobbiamo risolvere, c’è incomprensione. Il disprezzo che ho sentito sto iniziando a capirlo. Entrambe ci siamo comportate in modo egoista. Sto capendo tanto. Sono sicura che non ha esultato per la mia eliminazione, lo so. Qualche uccellino di famiglia me lo ha comunicato, sono contenta di aver aperto un piccolo spiraglio e so che da lì si può lavorare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.