Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha sempre mentito sulla storia con Antonino Spinalbese? L'audio del fidanzato

Gossip TV

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono frequentati davvero fuori dalla casa del Gf Vip? L'attuale fidanzato dell'ex gieffina si è lasciato andare ad una sconvolge confessione.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono frequentati davvero fuori dalla casa del Gf Vip? Le cose non sono mai state troppo chiare anche se, i due ex gieffini, aveva lasciato intendere che stava iniziando una conoscenza dopo il profondo legame che aveva instaurato dentro la Casa di Cinecittà.

Gf Vip, "Ginevra non era single" parla il fidanzato di Ginevra Lamborghini

Dopo l'eliminazione dell'ex fidanzato di Belen, Ginevra lo aveva anche raggiunto al centro dello studio suggellando il momento con un dolce bacio. Nelle ultime ore però, quello che dovrebbe essere l'attuale fidanzato della Lamborghini si è lasciato andare ad una confessione che ha messo in dubbio tutto.

Durante un pranzo con gli amici, il fidanzato della sorella di Elettra, parlando di Ginevra con alcuni amici, ha detto: "

"Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!", riferendosi alla puntata in cui Spinalbese ha fatto ritorno in studio dopo essere stato eliminato dal reality.

Immediatamente travolta dalle critiche, Ginevra è intervenuta subito sulla questione dando la sua versione dei fatti:

"Ci tenevo a dire una cosa dal momento che ho scorto un po’ di brusio sui social. Insomma, volevo un attimo chiarire la cosa. Mi dispiace vedere e sentire a persone a cui voglio e ho voluto molto bene dire falsità su cose passate. Probabilmente spinte da…non so, il fatto che le cose non sono andate come avrebbero voluto. Insomma, volevo chiarire quella che era la mia posizione…

“Ragazzi, non ci stanno tarantelle qua, state tranquilli per favore“, ha concluso Ginevra precisando quindi che in quel momento era single così come aveva dichiarato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.