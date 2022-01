Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi sempre più preso da Federica Calemme (VIDEO)

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi confessa di essere sempre più coinvolto dal feeling che sta nascendo al Gf Vip con Federica Calemme.

Gianmaria Antinolfi si sente sempre più coinvolto dal rapporto con Federica Calemme, la new entry della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha prova a resistere, parlando di un amore che l’aspetta fuori da Cinecittà, ma l’attrazione per l’imprenditore si fa ogni giorni più evidente, tanto che Gianmaria racconta le ultime dichiarazioni passionali che ha fatto a Federica e la reazione della gieffina.

Grande Fratello Vip, è amore tra Gianmaria e Federica?

Dopo aver ricevuto un’amare delusione da Sophie Codegoni, che ha preferito prendere le distanze dall’imprenditore dopo l’ingresso in casa di Alessandro Basciano, per Gianmaria Antinolfi potrebbe essere arrivata finalmente una svolta sentimentale degna di nota. Nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, è comparsa la bella modella Federica Calemme, che ha attirato immediatamente gli sguardi di Gianmaria. Il gieffino, con pazienza e perseveranza, è diventato un punto di riferimento per Federica, che soffre le ultime discussioni in Casa e vorrebbe vivere con più leggerezza il percorso nel reality show di Canale5.

Dopo aver chiesto consigli a Sophie, che per lui è diventata un’amica ormai, Gianmaria si è sfogato con Jessica Selassié, raccontando gli ultimi retroscena sul rapporto con Federica. “Negli ultimi giorni ho capito due cose, che ha il sorriso contagioso perché quando sorridi io sono felice, ma anche le tue ansie. In ogni caso, tutto questo mi ha capito a portare che lei mi piace, anche se qui dentro ho già fatto il mio percorso e sono contento, quello che viene è tutto in più. Mi piace passare del tempo con lei, ma le ho detto che voglio vederla vivere questo viaggio allo stesso modo in cui l’ho fatto io. Abbiamo parlato di altre cose, ci siamo abbracciati e le ho dato dei baci sul collo. Le ho detto che mi fa piacere vedere la felicità nei suoi occhi, e che io possa essere la sua prima volta in molte cose”, ha spiegato Antinolfi con uno strano luccichio negli occhi. Insomma tra Federica e Gianmaria sarà amore o si tratta dell’ennesimo fuoco di paglia?

