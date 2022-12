Grande Fratello Vip, Gianmarco Onestini contro la sorella di Nikita Pelizon

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip non mancano gli scontri, ma sembra che anche fuori dalla casa ci siano furiose liti. L'ultima ha visto protagonisti Gianmarco Onestini e la sorella di Nikita Pelizon. Ecco cos'è successo.

Al Grande Fratello Vip Luca Onestini è stato preso di mira dalla sorella di Nikita Pelizon, Jessica. Proprio ieri, ha esagerato e in un suo tweet è intervenuto il fratello del vippone, Gianmarco Onestini.

Gianmarco Onestini contro Jessica Pelizon: "Questo è un reato!"

In seguito al comportamento di Luca Onestini verso Nikita Pelizon, la sorella della vippona ha deciso di iniziare una campagna contro il gieffino, ma questa volta potrebbe aver esagerato. In un tweet, ora cancellato, la donna è stata accusata dal fratello di Luca, Gianmarco di diffamazione:

"Questa campagna di odio e diffamazione che stai alimentando è vergognosa e costituisce reato. Hai superato ogni limite, ti avviso che non sarà tollerato altro."

La donna ha provato a giustificarsi, ma non prima di aver rimosso il suo tweet affermando che non era sua intenzione diffamare nessuno e che in seguito al suo intevento aveva cancellato i tweet, come prova della sua buona fede. A chi l'ha accusata di essersi rimangiata le parole scritte, Pelizon ha commentato dicendo che non vuole ricambiare accuse con accuse, né esacerbare la questione.

Tuttavia, continua a essere perplessa dal comportamento di Luca Onestini:

"Guarda come si è comportato nelle altre puntate del reality e avrai la tua risposta. Povera Oriana che si è avvicinata a lui. Iniziate a preparare un aereo per tirarle su il morale."

