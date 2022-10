Grande Fratello Vip: è scontro tra Giaele De Donà e Nikita Pelizon, ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Giaele De Donà affronta Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip per il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese.

Stasera, lunedì 24 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nell'attesa, nella famosa Casa di Cinecittà Sofia Giaele De Donà e Nikita Pelizon si sono rese protagoniste di un duro faccia a faccia.

Faccia a faccia al Gf Vip tra Giaele De Donà e Nikita Pelizon

Momento difficile per Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Dopo Elenoire Ferruzzi, anche Sofia Giaele De Donà si è scagliata contro la modella, che durante l'ultima puntata ha deciso di nominarla per il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. Una nomination inaspettata che ha portato la moglie di Bradford ad affrontare la sua compagna di gioco:

Da te mi aspettavo un comportamento diverso. Perché vista da fuori sembrava una cosa fatta per due motivi. Il primo perché magari avessi litigato con Antonino. E quindi non potendo nominarlo, hai nominato me, oppure perché stavi rosicando del rapporto che ho creato con Antonino e che all’inizio a te interessava. Potevi prendermelo e dirmelo da parte. Prendermi da parte e dire: “Giaele ho visto delle cose ma me le puoi spiegare? Veramente sei presa di lui?! Prima di parlare avresti dovuto chiedermi delucidazioni!

Le parole della De Donà hanno provocato la reazione immediata della Pelizon. La giovane concorrente della settima edizione del Gf Vip, infatti, ha subito cercato di difendersi dalle accuse e di spiegare la sua posizione nei suoi confronti e di quelli di Spinalbese:

Se capisci la mia persona che è molto buona, empatica, ipersensibile che non rosica, non ha rimorsi, etc, vai a capire che era semplicemente quello che ti ho detto. Punto. [...] Su quello ti ho chiesto scusa. Il discorso che avevo fatto era che se vuoi far fuori il tuo rapporto, va bene. Se nutri qualcosa, va bene. Ti ho detto ricordati quello che hai fuori. Ma hai perfettamente ragione. Non c’entra niente con questa Casa. Per me amicizia è una cosa, difendere una persona che viene continuamente attaccata da tutti quanti, è un’altra. Io ti ho sempre difesa perché non mi piace quando le persone in gruppo attaccano un singolo. Questa è un’altra cosa.

Riusciranno le due a trovare un punto d'incontro per continuare la loro esperienza nella Casa del Gf Vip? Ricordiamo che l'appuntamento con i Vipponi è per stasera, lunedì 24 ottobre, in prima serata su Canale 5.

