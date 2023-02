Grande Fratello Vip, Giaele De Donà contro il marito Bradford: "Non sto sbagliando nulla, mi ha rotto"

Gossip TV

Duro sfogo nella notte al Grande Fratello Vip della gieffina Giaele De Donà.

Momento difficile al Grande Fratello Vip per Sofia Giaele De Donà. Delusa e amareggiata per la lettera ricevuta in diretta da Bradford, che l'ha nuovamente criticata per il suo avvicinamento ad alcuni ragazzi della Casa di Cinecittà, la giovane concorrente si è lasciata andare a un duro sfogo nella notte contro il marito.

L'amaro sfogo di Giaele De Donà al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha ricevuto una nuova lettera da parte del marito. Lettera in cui non sono mancate le critiche e che ha provocato la dura reazione della diretta interessata. Durante la notte, infatti, la concorrente della settima edizione ha letteralmente sbottato contro Bradford:

Non sto male e mi dà rabbia perché non ho fatto nulla di esagerato. Qui è lui che sta svalvolando alla grande. Lui sta sfaciolando di brutto. E non penso proprio di dovermi preoccupare di nulla visto che qui ha sbagliato lui con queste parole. Io fuori sono così, anzi… Ha rotto le pa**e posso dirlo? Sì me le ha rotte! Ma cosa vuole? Io continuerò a comportarmi così perché non mi sto comportando male o facendo nulla. Non ritengo di essermi comportata in maniera sbagliata adesso.

Leggi anche Nuova crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Poi per San Valentino mi mandi una lettera così?! Quando è arrivata la prima lettera mi sono messa a piangere e stavo male. Ma adesso ho la coscienza pulita, so che non sto sbagliando nulla, non cambierò di una virgola, anzi, sono pure arrabbiata con lui...Dovresti correre per venire a trovare tua moglie e avere un confronto. Non ‘se ti comporti bene vengo’. Ma che ca**o è? Sono piena! San Valentino, bell’anniversario sì… ma che è?! Adesso cosa ho sbagliato per sentirmi dire queste parole? Con Andrea non c’è stato nulla per meritarmi quello. Cos’altro ho fatto per farlo arrabbiare così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.