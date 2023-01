Grande Fratello Vip, George Ciupilan è a rischio di eliminazione: parla lo staff e insinua dei dubbi

Gossip TV

L'intervento dello staff di George Ciupilan il cui percorso al Grande Fratello Vip potrebbe giungere al termine: il giovane TikToker è infatti in sfida al televoto contro Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip, decreterà una nuova eliminazione: questa settimana, al televoto, si sfidano tre vipponi molto amati: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. A rischio eliminazione, considerando i vari fandom, potrebbe essere proprio quest'ultimo. Lo staff del giovane TikToker ha fatto oggi alcune considerazioni sul suo percorso, lanciando qualche frecciatine agli altri protagonisti del reality show e insinuando un dubbio sul televoto.

Gf Vip, parla lo staff di George: "La sua nomination casca proprio a 3. Per la prima volta. Proprio con Nikita. La sua amica. Strano. Molto strano"

La pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha condiviso un video ironico su George la cui modalità all'interno della Casa è quella di "non essere mai al centro dell’attenzione, ma sempre in prima fila per godersi lo spettacolo".

A tal proposito, lo staff ha ricondiviso il video del Gf Vip, aggiungendo queste parole:

"Siamo felici e ci siamo fatti anche due risate dinanzi agli sguardi di un ragazzo che ha scelto di giocare al Grande Fratello mettendo al centro la buona educazione, la sua storia personale e una mano sulla spalla sempre pronta per tutti. Mostrandosi a volte anche più maturo di chi maturo si professa ma solo per l’età”. George, ha scelto di non fare triangolo amoroso, di non lanciare piatti o insultare i suoi compagni di viaggio chiamandoli “cane” o “donna facile” ecc. Il suo percorso è raccontato in un tatuaggio. Questo maledetto lunedì scriverà un anno da quando ha smesso di bere alcolici che hanno causato danni nella sua vita. George, ha usato sincerità, educazione e ha affrontato i suoi demoni (la pace con il papà e la resistenza all’alcol). Non ha fatto mai mancare il suo apporto a Nikita (amicizia vera che continuerà) ed è stato semplicemente se stesso”.

Lo staff ha poi proseguito parlando anche del comportamento di George nei confronti di Marco Bellavia:

“Se avete voglia di veder crescere la sua storia in tv, la storia di un ragazzo pulito, beh: votatelo. Altrimenti pazienza. Per noi ha già vinto fin quando all’inizio non ha bullizzato Marco Bellavia. P.s fatto strano: la sua nomination casca proprio a 3. Per la prima volta. Proprio con Nikita. La sua amica. Strano. Molto strano…”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.