Grande Fratello Vip, George Ciupilan dà un annuncio shock: ''Ho rotto il patto con l'alcol'

George Ciupilan, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, racconta di essere venuto meno alla sua sobrietà.

Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, arrivato in Finale dopo mesi di reclusione nella casa più famosa d’Italia, George Ciupilan ha raccontato il suo passato da alcolista e la promessa fatta a sé stesso di non ricaderci più. Purtroppo, a distanza di mesi dall’esperienza in tv, sembra che il demone dell’alcol sia tornato a colpire.

George Ciupilan, dopo il Grande Fratello Vip è successo ancora

Reso noto dalla sua partecipazione a Il Collegio e La Caserma su Rai 2, poi dalla sua pagina TikTok che conta milioni di iscritti affascinati dai suoi contenuti social, George Ciupilan è stato scelto come protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini. Nella casa più spiata d’Italia, George ha avuto qualche problema ad emergere, ma per chi ha fatto attenzione al suo percorso silenzioso e pulito, premiato con la Finale, c’è stata la bella sorpresa di conoscere un ragazzo profondo con un passato difficile alle spalle.

Ciupilan ha raccontato di aver avuto un brutto rapporto con l’alcol e di essere riuscito ad uscirne con forza e determinazione, spinto dalla constatazione del male che stava facendo alle persone attorno a lui, tatuandosi anche la data sul braccio a monito della sua promessa. Promessa che, purtroppo, ha rotto dopo la fine del reality show di Canale5, come ha raccontato a SDL TV.

“Dopo il Grande Fratello sono tornato alla mia vita normalmente i primi due mesi. Poi ho sbagliato determinate strade e determinati modi di vedere le cose. Adesso, da due settimane, sto benissimo e sto riprendendo a lavorare e fare attività fisica. Sono andato un po’ alla ricerca di me stesso. […] Lo dico pubblicamente, c’è stata una serata dove ho rotto il patto dell’alcool. Ci sono ricaduto di nuovo, poi la mattina seguente mi sono ripromesso di non farlo più. L’ho fatto perché non avevo un obiettivo prefissato, non avevo una strada ben precisa. Mi sono perso e ho sbagliato anche con tante persone vicine a me”.

George, insomma, è ricaduto nel vecchio demone che l’ha segnato ma questa volta con consapevolezza e ha subito cercato aiuto per smettere. Nel corso della sua intervista, l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di non essere più molto amico di Nikita Pelizon, e non perché attualmente abita insieme a Matteo Diamante come molti avevano sospettato.

