Grande Fratello Vip, Gegia svela come è la vita sessuale con Mehmet Bozkurt, l'affascinante turco che ha conquistato tutti

L'ex gieffina, intervistata da Casa Pipol, ha parlato delle giornate che sta trascorrendo con il suo fidanzato.

L'attrice comica Gegia nome d'arte di Francesca Carmela Antonaci, tra gli ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite nel talk show di Casa Pipol sul portale di Gabriele Parpiglia, svelando come stanno procedendo le giornate accanto al suo compagno, Mehmet Bozkurt, un amore travolgente che ha destato molta curiosità tra gli ex vipponi ma anche da parte del pubblico.

Gf Vip, Gegia parla del suo fidanzato turco: "Sessualmente ci troviamo bene"

Gegia ha conosciuto Mehmet in aeroporto ad Instabul, città dove lui lavora, e dopo quell'incontro hanno avuto modo si sentirsi per diverso tempo. "Ad agosto scorso, gli è partita la brocca e mi ha scritto I Love you Gegia", ha raccontato l'ex gieffina che ha anche dichiarato di non aver mai provato in vita sua un amore così grande. Il 43enne turco che lavora in Turchia come saldatore elettrico, ha raggiunto l'Italia da qualche giorno e sta trascorrendo alcune giornate insieme alla sua compagna.

"Tutte le sere io vado a letto con George Clooney. Un po’ come Elisabetta Canalis" ha ironizzato la 63enne pugliese

Gegia ha poi raccontato come trascorre con Mehmet:

"No, non è un playboy, è tranquillo, alle 11/11.30 crolla già dal sonno. Lui mi dice sempre “relax”, perché io sono agitata. sì mette lì con il telefono, io gli dico “vuoi mangiare”, gli faccio la mattina le uova strapazzate, si mangia la feta. Poi yogurt moltissimi e poi gli faccio il the nero. Poi va a passeggio. Si mangia spaghetti con il sugo."

E, a proposito della loro vita sessuale, Gegia ha dichiarato:

"Sessualmente ci troviamo bene. Siamo tranquilli, non è una cosa… bene a me piace. In questo momento non abbiamo un attimo di pace, la gente ci ferma, magari in futuro…"

L'ex gieffina ha confessato anche che parteciperebbe volentieri con lui all'adventure game di Canale 5:

"Andrei con lui a L’Isola dei Famosi. Al lavoro, ai soldi si dice mai di no? Questo è il lavoro mio."

L'ex gieffina nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip, è tornata nella Casa e ai suoi ex compagni d'avventura ha presentato il suo fidanzato dopo averne parlato spesso e particolarmente entusiasta nel corso della sua permanenza nel reality.

