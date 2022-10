Grande Fratello Vip: Gegia offende Antonella Fiordelisi dopo la diretta, ecco cosa è successo nella notte

Gossip TV

Gegia spiazza su Antonella Fiordelisi: "Al televoto mi ci ha mandata direttamente quella zo**oletta".

La nomination ricevuta da Antonella Fiordelisi durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip non è andata per niente giù a Gegia. Subito dopo la diretta, infatti, la comica si è lamentata del comportamento della giovane riservadole parole davvero offensive.

Antonella Fiordelisi offesa e umiliata da Gegia al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri in prima serata su Canale 5, Antonella Fiordelisi ha deciso di nominare Gegia. Un gesto che, come riporta Biccy, non è per niente piaciuto alla comica. Parlando con Carolina Marconi e Nikita nella notte, Gegia ha offeso pesantemente l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo:

No non avete capito, ci sono finita subito all’inizio della puntata di stasera. Io non ho preso votazioni come voi altri. Nessuno di loro mi ha nominata. Al televoto mi ci ha mandata direttamente quella zo**oletta.

Le dichiarazioni di Gegia non sono passate inosservate ai numerosi telespettatori del Gf Vip. Sul web, indignati, in molti infatti hanno chiesto che la produzione del reality show prenda dei seri provvedimenti nei confronti di Gegia per le brutte parole e il comportamento assunto nei confronti di Antonella. Cosa deciderà di fare il Grande Fratello? E, soprattuto, Alfonso Signorini affronterà l'argomento nella prossima puntata?

