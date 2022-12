Grande Fratello Vip, furia Wilma Goich che se la prende con tutti anche con Daniele: "Me ne vado, voi fate gli stronz*"

Gossip TV

Al Gf Vip, esplode la rabbia di Wilma Goich che accusa i suoi compagni d'avventura di non rispettare le regoke e i doveri del gioco

Al Grande Fratello Vip, è esplosa la rabbia di Wilma Goich anche nei confronti del suo amico speciale, Daniele Dal Moro. Il loro intenso e profondo rapporto che entrambi professavano di avere, sembra si sia sgretolando con il passare dei giorni soprattutto quando l'ex tronista ha fatto dei passi indietro intuendo che Wilma potesse nutrire per lui più che una semplice amicizia.

Gf Vip, furia Goich: "Non me ne frega un cazz*, me ne vado!"

Il motivo della furia della cantante è stato il disinteresse di alcuni vipponi nel fare le prove di canto che il Gf ha assegnato a tutti i concorrenti. In vista infatti del Natale, tutto il gruppo dovrà cimentarsi in alcuni canti natalizi durante uno dei prossimi appuntamenti con il reality. Wilma, vedendo tra gli altri, Daniele e Tavassi decidere di non partecipare alle prove, è sbottata.

Ecco le parole della Goich riportate da Biccy:

“Eh no, non va bene, adesso dobbiamo andare lì e provare, ancora non sappiamo bene cosa fare. Siamo indietro e dovevamo provare da subito. Spariscono, io non so dove stanno tutti. Basta! Cioè io adesso me ne vado, non me ne frega un ca**o. Uno non canta, poi l’altro si porta l’insalata e quello va in cucina. Provate tra voi perché io adesso me ne vado a fare in c**o. No, no, no, perché per me lavorare significa farlo davvero, fare gli str***i significa fare questo. Adesso mi vado a preparare l’insalata pure io, ma che ca**o stiamo facendo? Ma dai, uno fa l’insalata, quello si fa i ca**i suoi. Ma che so prove queste? Non mi va di provare così p*rca Eva“.

Nei giorni scorsi Wilma lo aveva già preannunciato. La cantante ha infatti confessato di essersi trattenuta molto durante la sua avventura con la promessa che si sarebbe mostrata più fedelmente a se stessa e meno condizionata dalle telecamere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.