L'ex gieffino, intervistato a Casa Chi, esausto del triangolo tra Alex, Delia e Soleil, coglie l'occasione per lanciare una stoccata agli autori del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è ora nel parterre degli ex concorrenti facendo un grande tifo per la sua Lulù Selassié, ieri consacrata dal pubblico come la seconda finalista del reality targato Mediaset. Intervistato da Casa Chi, il bel nuotatore triestino si è tolto qualche sassolino dalle scarpe soprattutto nei confronti del triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, argomento principale di ogni puntata del Gf Vip.

Grande Fratello Vip, frecciatina di Manuel Bortuzzo: "Niente quarantena per rivedere Lulù, hanno dato priorità a Belli"

"Mi ha stressato la vita con questa storia, quindi Basta!" ha esclamato Manuel. L'ex gieffino, alla domanda di Gabriele Parpiglia che gli ha chiesto se sarebbe stato contento e come avrebbe reagito se al ritorno di Alex Belli lui si fosse trovato ancora nella Casa, ha risposto: "Se devo pensare che stavo dentro la casa tante cose non le sapevo, quindi molto probabilmente l’avrei abbracciato, è sempre una persona con cui ho condiviso la mia esperienza, ma più che altro non sarei riuscito a cagarl* più di tanto"

E ancora: "Alex è uno che comunque sta facendo il suo spettacolo, il suo gioco. Si è fatto il suo GF Vip da solo, l’ha fatto fare alla moglie, ora lo stanno facendo insieme, cioè meglio di così, è un genio. Però non è nelle corde di quello che siamo io e Aldo (Montano), quindi è semplicemente per questo che non ci va giù."

Anche lo schermidore toscano infatti, ha più volte dichiarato di essere esausto delle vicende dei coniugi Belli. Ma non è finita qui. Manuel, che aveva espresso il grande desiderio di poter riabbracciare Lulù e quindi sottoporsi alla quarantena per rientrare nella Casa, ha fatto presente che non è stato possibile, a differenza di qualcun altro.

"Molto probabilmente perché bisognava dare priorità a Belli, ma non importa, io l’ho detto, le cose vere colpiscono nella vita e non nello spettacolo!" ha dichiarato Manuel.

