Grande Fratello Vip, Francesco Monte contro Giulia Salemi? "I miei avvocati sono pronti"

L'ex tronista pugliese contro i concorrenti (una, in particolare) del GF Vip: "C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me"

Ospite nella trasmissione radiofonica Non Succedera Più, l'ex tronista di Uomini e Donne (anche ex naufrago dell'Isola, ex gieffino ed ex concorrente di Tale e Quale Show) Francesco Monte, ha risposto ad una domanda di Giada di Miceli sul Gf Vip numero 5, quello attuale, dove tra i protagonisti c'è la sua ex fidanzata Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte: "I miei avvocati sono pronti"

"No, non sto vedendo il Grande Fratello Vip e possiamo anche parlare di altro - ha dichiarato Monte a Radio Radio - Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto". Parole durissime quelle del bel tarantino che possono riferirsi solo all'influencer italo-persiana, l'unica che ha parlato di Monte esplicitamente.

Nello specifico, Giulia, ha risposto ad alcune domande sulla sua precedente partecipazione al Gf Vip e nominato anche Francesco Monte. La Salemi ha fatto alcune confidenze intime sul rapporto vissuto con l'ex tronista all'interno del reality:

“No che non abbiamo consumato. Diciamo che ci baciavamo, abbiamo anche dormito spesso insieme. Lui stava con Cecilia fino ad un anno prima. La Rodriguez l’aveva lasciato sempre al GF, si era messa con Ignazio Moser. Vi posso dire che non me la sono goduta molto, né dentro al gioco e nemmeno fuori. Amare è fantastico, però si può soffrire anche tanto”.

Non solo. La Salemi ha affrontato anche un altro argomento molto delicato e ha ammesso che, in 27 anni, ha sempre finto e non ha mai provato piacere con un uomo. "Con i miei ex ho sempre fatto finta. Emulavo qualcosa di non vero con loro. Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa", ha dichiarato.

