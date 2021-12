Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani vuota il sacco sulle coppie della Casa: "Cavalcano la situazione per avere le clip"

Gossip TV

L'ex gieffina Francesca fa un bilancio del suo percorso al Gf Vip.

Francesca Cipriani è stata una delle protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la showgirl ha fatto un bilancio del suo percorso e detto la sua sulle dinamiche e le coppie che si stanno formando nella Casa di Cinecittà.

La verità di Francesca Cipriani dopo il Gf Vip

Francesca non ha accettato il prolungamento del Grande Fratello Vip ed è stata costretta a lasciare definitivamente il gioco. A distanza di alcuni giorni dalla sua uscita, l'ex gieffina è tornata a parlare del suo percorso nella Casa affermando: "Sicuramente delle mancanze si avvertono però non posso negare che sto male al di fuori della Casa. [...] Sicuramente ci sono delle persone che mi mancano: Carmen Russo, Giucas Casella, Manila Nazzaro. Dopo tre mesi di convivenza h 24. Anche Manuel Bortuzzo, Giacomo Urtis con cui sono molto amica ma ci frequentiamo anche fuori".

L'ex gieffina ha commentato anche lo scontro avvenuto in puntata tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassié: "La modalità così proprio come persona a me non appartiene. Un po’ troppo aggressivo, poi dalla ragione magari passi al torto. [...] Per quello non amo molto Soleil, a volte è molto aggressiva con i termini, le parole. Io sono una persona tra virgolette più dolce quando mi esprimo, mi arrabbio anch’io però. Con Clarissa sono cose che vedranno tra di loro, poi si parleranno. Io quello che dovevo chiarire, ho chiarito. Manila ha pianto per Clarissa, non per me".

Leggi anche La confessione piccante di Soleil Sorge

La Cipriani non ha perso occasione anche di dire la sua sulle numerose coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip: "Quella in cui secondo me non c’è stato nessun tipo di sentimento era quella tra Soleil e Alex Belli. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Per me è ancora presto per giudicare, dobbiamo aspettare. Sophie era presa da Gianmaria Antinolfi. Qui si cambia troppo velocemente partner, bisogna vedere se è gioco o realtà. Vedo molto il giocare, per me l’amore è un’altra cosa. [...] Non vedo nulla di vero o dei sentimenti. In questa edizione per me si gioca molto, nelle altre vedevo reali attrazioni. Non è detto che bisogna fare per forza una coppia. Cavalcano molto questa cosa per avere le clip. Non bisogna piacersi per forza, sono veramente troppe coppie".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.