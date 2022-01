Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani sbotta: ''Soleil Sorge andrebbe espulsa''

Gossip TV

Francesca Cipriani, lontano dalla casa del Grande Fratello Vip, dice la sua sui concorrente più chiacchierati della Casa.

Grande protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge continua a far discutere. Se da una parte la bionda influencer può vantare un fandom da urlo, pronto a sostenerla sempre, dall’altra c’è chi proprio non riesce a perdonare alcune sparate della gieffina. Francesca Cipriani, ad esempio, ha le idee chiare sui provvedimenti che andrebbero presi nei confronti di Soleil.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani contro Soleil Sorge

Soleil Sorge ha catalizzato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip, dimostrando di essere una delle api regine della sesta edizione del reality show di Canale5. Da quando ha messo piede a Cinecittà, Soleil si è trovata al centro delle critiche, accusata di seminare discordia tra i concorrenti, di essere poco educata e di macchinare per creare contrasti sempre più agguerriti.

Tra il flirt con Alex Belli, l’accusa di razzismo che ancora pende sulla sua testa e le lacrime amare versate in silenzio lontano dai compagni d’avventura, Soleil può contare sempre sui suoi numerosissimi fan, che più di una volta l’hanno eletta preferita del Gf Vip. Nonostante sia indubbio che la sua presenza crea dinamiche vincenti per la trasmissione, Francesca Cipriani non tollera che Soleil non abbia mai ricevuto una vera e propria punizione, anche nei momenti più bui del suo percorso in Casa.

“L’avrei espulsa e invece non l’hanno nemmeno sgridata. Questa cosa non mi è piaciuta”, ha ammesso Cipriani a Nuovo Tv. Parlando del triangolo tra Belli, Delia Duran e Soleil, invece, l’ex gieffina trova che l’uscita di scena dell’attore sia stata tutto fuorché spontanea. “Ha trovato l’occasione giusta per lasciare il reality show. Ha capito che la situazione stava degenerando”, ha fatto notare Francesca. Nel frattempo, in casa si parla della frase razzista di Katia Ricciarelli, condannata anche dagli autori del programma.

