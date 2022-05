Grande Fratello Vip, famosissimo conduttore rifiuta categoricamente: "Liti per fare spettacolo, io ho quattro bypass addosso"

Gossip TV

Storico presentatore tv, ha dichiarato, senza peli sulla lingua, perché ha rinunciato al reality show del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei Famosi.

Tra i tanti nomi che Alfonso Signorini, al timone del Grande Fratello Vip da ormai tre anni, ha cercato di fa entrare nella Casa più spiata e famosa d'Italia, c'è anche quello di famosissimo conduttore, il 76enne milanese, Claudio Lippi.

Grande Fratello Vip, Claudio Lippi e il no categorico: "Liti per fare spettacolo, io ho quattro bypass addosso"

Il noto presentatore e cantante che vanta una lunghissima carriera nel piccolo schermo, si è confidato in una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, rivelando il suo no categorico ai reality show, tra i quali, due dei più noti targati Mediaset, il Gf Vip e l'Isola dei Famosi.

"Ho rifiutato L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip - ha dichiarato Lippi - Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi. È semplice coerenza: vado ogni tanto in qualche talk show e mi fa piacere, ma non mi si può chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho quattro bypass addosso"

Lippi ha poi confessato di non lavorare più in tv dal 2006, da quando lasciò Buona Domenica di Maurizio Costanzo.

“Non lavoro in televisione da quell’ottobre 2006, da quando me ne andai perché sentivo che non era più conforme a quello che ero e a quello che facevo. Vede, anche in questo caso ho seguito quella voce interna che mi avvisa sempre quando qualcosa mi veste bene o meno. Certo, ha significato rinunciare a bei guadagni, certo, ha significato una bella responsabilità per uno che ha famiglia”.

"Buona domenica è diventata un ring di nome e di fatto. Non posso condividere una televisione spazzatura fatta di parolacce e bestemmie allo scopo di fare audience" dichiarò Lippi al Corriere quando decise di lasciare Buona Domenica, in seguito ad una nota lite avvenuta tra Rocco Casalino e Vittorio Sgarbi. Una litigio dal quale prese le distanze, senza però riuscire ad intervenire in maniera diretta. Motivo per il quale decise di andarsene.

