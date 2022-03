Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni chiude tutti i rapporti con il suo noto ex Fabrizio Corona: cosa è successo

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta drastica sull'ex re dei paparazzi.

Sophie Codegoni, una delle recenti protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ospite a Verissimo, è tornata a parlare del suo noto agente ed ex fidanzato, Fabrizio Corona. Quest'ultimo, di recente, ha mandato diverse frecciatine all'ex tronista e ad Alessandro Basciano, il fidanzato attuale di Sophie conosciuto nella Casa del Gf Vip. Corona, intervistato dal settimanale Chi, ha anche rivelato di essere convinto che la Codegoni sia ancora innamorata di lui e che Alessandro non possa tenerle testa.

"Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, ad oggi questo rapporto non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c’è più alcun rapporto. Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue Stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole", ha dichiarato Sophie ai microfoni di Silvia Toffanin.

Pare proprio che i rapporti tra loro, anche lavorativi, siano quindi del tutto terminati. A far eco all'ex tronista, anche Basciano, convinto che le frecciatine dell'ex re dei paparazzi rivolte alla sua fidanzata siano un semplice tentativo di creare interesse su di lui.

Corona ha condiviso di recente una foto con Sara Barbieri in cui sbeffeggiava il tatuaggio di coppia che Sophie e Alessandro hanno fatto insieme. Quando lo ordini su Amazon, quando ti arriva. In 25 anni quante copie mal riuscite e durate poche primavere”, ha scritto il 47enne siciliano su Instagram.

Fabrizio Corona: le dichiarazioni su Sophie Codegoni rilasciate a Chi

"“Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. - ha dichiarato Corona al magazine diretto da Alfonso Signorini - Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per lui. La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso. La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei".

