Grande Fratello Vip, ex gieffini pronti a fare una rivolta se non squalificheranno Katia: "Andremo al centro del palco"

Gli ex concorrenti del reality si schierano contro la cantante lirica.

Le frasi di Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié hanno scatenato un terremoto nella casa del Grande Fratello Vip. Su Twitter è in tendenza, da diversi giorni, l’hashtag #FuoriKatia e intorno e dentro al reality c'è un clima rovente.

Gf Vip, ex concorrenti pronti alla rivolta in caso di mancato provvedimento Katia Ricciarelli

In molti si aspettando un provvedimento contro la cantante lirica e pare che proprio in queste ore si stia decidendo il suo destino nella Casa. Ma c'è anche di più. A quanto pare, anche tra gli ex gieffini sta crescendo il malumore e alcuni di loro hanno annunciato una rivolta in studio. Se non verranno presi provvedimenti nei confronti della Ricciarelli, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Samy Youssef e Ainett Stephens sono pronti ad unirsi contro autori e conduttori. C'è chi è pronto a lasciare lo studio e chi ha annunciato che raggiungerà il centro del palco per protesta.

Ecco le parole di Patrizia Pellegrino in una diretta Instagram:

"Ci consigliano di alzarci tutti in piedi e di andare al centro del palco, bloccando Alfonso Signorini per dire qualcosa? Vogliono una cosa del genere, un tipo particolare di sciopero. E facciamolo, non è mica una cattiva idea. […] Devono fare qualcosa e penso che lo faranno. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta. Cioè avere la forza di alzarci e di andare al centro e dire qualcosa ad Alfonso, se non lo farà lui. Io lo posso fare, perché sono un’attrice e quando voglio, quando credo che sia il momento giusto di dire qualcosa lo faccio... [..] Sono pronta a farlo è l’ora giusta".

A farle eco, Clarissa Selassié, sorella di Lulù, ancora più toccata dalla vicenda, che si detta "disgustata e ferita ":

"Quello che è successo è schifoso. Comunque i follower vogliono un tipo di sciopero da parte nostra. Io già dico a tutti che se non verranno presi provvedimenti adatti per le frasi della Ricciarelli io abbandonerò lo studio e non farò più parte dello studio, mai, non andrò mai più in studio", ha dichiarato Clarissa.

E' certo che domani sarà davvero una puntata infuocata quella che si appresta a condurre Alfonso Signorini. La domanda che si stanno tutti ponendo è la seguente: Katia verrà punita o sarà ancora una volta protetta dagli autori?

