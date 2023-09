Grande Fratello Vip, ex gieffina tuona su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: "Coppia tossica, relazione non sana"

Gossip TV

Attacco feroce di un'ex gieffina contro la (ex?) coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nata nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo le ultime indiscrezioni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sarebbe lasciati e Novella 2000 assicura che presto arriverà l'annuncio ufficiale da parte della coppia nata nel corso della sesta edizione del Gf Vip.

Gf Vip, Selvaggia Roma: "Alessandro e Sophie ? Mai stata una relazione sana"

Sembrano molto lontani i tempi in cui, esattamente un anno, Basciano sul red carpet di Venezia, si è inginocchiato davanti a lei mostrandole l'anello di fidanzamento. Un matrimonio che è stato ripetutamente rimandato anche se per i due ex gieffini quest'anno, c'è stato un altro lieto evento, la nascita della piccola Celine Blue, la loro primogenita venuta alla luce nel maggio scorso.

A commentare la notizia della rottura non risparmiando parole durissime nei confronti della coppia, è stata l'ex gieffina Selvaggia Roma che ha parlato di una coppia di tossici in cui erano già evidenti delle problematiche per cui avrebbero dovuto ragionare e non fare passi così affrettati.

Sulla pagina Instagram di Giuseppe Porro, la Roma ha dichiarato:

"Esser cosi incoscienti e senza riflettere fare un figlio su basi che non ci sono mai state. Avete tirato una coppia che era già tossica dagli inizi. Ma io come cavolo si fa a fare n figlio su una base che non esiste?"

E ancora:

"Ho commentato come tutti parlando di una base che non c'è, facendo un figlio come si richiedesse un panino di McDonald's. Mai stata una relazione sana ....Lei non la giudico ma conosco lui e la sorella, due persone che si credono il mondo, irrispettosi e odiosi. Lui molto maleducato tra l'altro."

"Ho giudicato dal fatto che sono ed erano tossici, quando una base inizia così sicura che non dura. E parlo per esperienza. Puntò secondo fare un figlio così senza pensarci non è giusto per il bambino ok?....Anche perché ho perso una figlia e avere un figlio dovrebbe essere la cosa più importante stipulata su un rapporto di fiducia, amore per l'altra persona e rispetto. E loro non sanno nemmeno una virgola di queste cose. Perciò aver fatto un figlio all'uscita del Gf a me sembra una cosa da pazzi. Sono immaturi e Dio solo sa. Quando ci rimette un figlio è davvero una brutta cosa"

