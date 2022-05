Grande Fratello Vip, ex gieffina rivela: "Ecco perché ho dovuto rinunciare a L'Isola dei Famosi"

Gossip TV

L'ex gieffina Matilde Brandi vuota il sacco sulla sua mancata partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Fervono i preparativi per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 2 maggio 2022 su Canale 5. A rivelare un interessante retroscena sul reality show di Ilary Blasi ci ha pensato Matilde Brandi, ex discussa protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La verità di Matilde Brandi: dal Gf Vip alla mancata partecipazione a L'Isola dei Famosi

Matilde Brandi è stata una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Intervistata da Superguidatv, l'ex gieffina e showgirl ha parlato del suo ultimo progetto a teatro "Sexy e Indecise", al fianco delle colleghe ed amiche Milena Miconi e Patrizia Pellegrino, e commentato anche le dinamiche dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Quest’anno c’erano molte amiche nel GF da Manila a Miriana, la stessa Valeria Marini. Avrei voluto che vincessero tutte loro. È stata molto discussa la storia a tre di Alex Belli, ma ci sta perché facciamo televisione. Continuo a ripetere che i reality bisogna farli con la consapevolezza ed essendo se stessi, poi Alfonso è stato molto carino.

Leggi anche Manuel Bortuzzo pizzicato (ancora) con lei

Chiuso il capitolo Gf Vip, la Brandi si è lasciata andare a una confessione inedita sulla sua mancata partecipazione a L'Isola dei Famosi. Per chi non lo sapesse, infatti, la ballerina era stata data come una delle naufraghe della nuova edizione del popolare reality show condotto da Ilary Blasi e con Vladimir Luxuria e Nicola Savino:

Adoro Ilary Blasi e la sua conduzione, lei è romana è molto vicina a me. Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.