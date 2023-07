Grande Fratello Vip, ex gieffina contro Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: "Non sono mai stati assieme"

Elenoire Ferruzzi a Tag24, ha commentato la recente (e nuova) rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sui ex compagni d'avventura del Gf Vip 7.

Non è la prima volta che l'ex gieffina si espone negativamente sulla coppia, a Fanpage, di recente, aveva dichiarato:

"I servizi fotografici fanno comodo a tutti. È ovvio che sia una storia falsa, sono escamotage per andare avanti. A Daniele, checché ne dica, piace questo mondo. Credo invece che Oriana sia molto presa, vista anche la reazione di ieri che è quella di una donna gelosa. Ma lui non lo è, lo conosco. Oriana non è il tipo di donna che può piacergli."