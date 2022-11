Grande Fratello Vip, ex gieffina confessa: "Quella situazione mi ha fatto schifo, sono troppi i concorrenti che..."

Gossip TV

L'ex gieffina Maria Teresa Ruta commenta il caso Marco Bellavia e critica il comportamento dei concorrenti della settima edizione del Gf Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a stare al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per i suoi protagonisti. A commentare le dinamiche del gioco e il percorso dei concorrenti ci ha pensato Maria Teresa Ruta che, intervistata da Turchese Baracchi, ha detto la sua anche sul caso Marco Bellavia.

Maria Teresa Ruta critica i concorrenti del Gf Vip 7

Maria Teresa Ruta ha rilasciato una nuova e interessante intervista a Turchesando in cui ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip e commentato le dinamiche della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Impossibile per l'ex gieffina non dire la sua sul caso Marco Bellavia:

Io prima di questo post avevo fatto una storia dicendo che questo cast mi piaceva moltissimo. Non era un a leccata a Signorini. Io lo scorso anno non li conoscevo, invece quest’anno li conoscevo tutti. Poi ho visto e quella situazione mi ha fatto schifo. Ho citato tutti quanti ed ho detto che, nel nostro Grande Fratello, Marco sarebbe stato abbracciato. Come abbiamo fatto con Selvaggia Roma e Dayane Mello. Anche Tommaso Zorzi lo ha fatto e ha parlato a nome di tutti. È la situazione che mi ha fatto schifo: non solo quelli che hanno agito male, ma sono troppi quelli che sono stati zitti.

Leggi anche Al Gf Vip arrivano Luca Onestini ed Edoardo Tavassi

Ricordando la sua esperienza al Gf Vip, la Ruta ha rivelato di aver fatto finalmente pace con Tommaso Zorzi e di essere rimasta in contatto con alcuni concorrenti della sua edizione:

Con Tommaso, avevo detto che non ci saremo frequentanti perché l’età è diversa e abbiamo due vite diverse. L’ho incontrato, mi ha invitato a casa sua e mi ha presentato il fidanzato. Per mettere una pietra sopra a ciò che era successo, ma non l’ho sventolato ai quattro venti. Ha fatto da tramite anche Stefania Orlando. Li sento singolarmente sento Dayane, è molto affettuosa con me, Selvaggia stessa mi ha scritto qualche giorno fa. Rosalinda la sento ed Andrea non ho motivo di chiamarlo. Abbiamo una chat e di tanto in tanto scriviamo. Mi sento di più con quelli di Pechino perché è un programma di talmente tanta fatica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.