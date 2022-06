Gossip TV

Una nota ex concorrente del Gf Vip, ha criticato la festa di compleanno di Lulù Selassié che ha festeggiato i suoi 24 anni con le sorelle, Giacomo Urtis e Giucas Casella.

La giovane principessa Lulù Selassié, tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha compiuto ieri 24 anni. L'evento è stato celebrato e immortalato su Instagram dal magazine Chi, diretto dal conduttore del reality, Alfonso Signorini. La bella "fatina" di origine etiope, ha spento le candeline accanto alle sorelle Jessica e Clarissa e ad alcuni ex compagni d'avventura nella Casa, ovvero Giucas Casella e Giacomo Urtis.

Grande Fratello Vip, ex gieffina commenta le immagini del compleanno di Lulù Selassié: "Mamma Mia, Che tristezza"

Il video della festa di Lulù, postato sul profilo Instagram di Chi Magazine, ha suscitato il disappunto di una nota ex gieffina: Selvaggia Roma, ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip ed ex protagonista di Temptation Island accanto al fidanzato dell'epoca, Francesco Chiofalo, tra i recenti protagonisti della Pupa e il Secchione Show.

Selvaggia non ha condiviso i festeggiamenti, definendo i partecipanti "manichini" in un contesto di "poca verità".

"Mammamia, un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici, una pizza e una birra in compagnia, meno trucco,un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene.", ha scritto Selvaggia nei commenti.

Secondo quanto riferito da Biccy, la frecciatina della Roma potrebbe non essere stata rivolta direttamente alla "princess" ma piuttosto al chirurgo dei Vip, Urtis, suo ex compagno d'avventura al Grande Fratello Vip. Sembrerebbe infatti che l'influencer romana non sia rimasta in buoni rapporti con i suoi ex compagni d'avventura della quinta edizione del reality.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.